Pide Netflix no hacer el Bird Box Challenge

Azteca Noticias - El estreno de la película "Bird Box" en Netflix no sólo rompió cifras en el streaming de contenido multimedia bajo demanda por Internet, sino también en redes porque varias personas se han sumado al reto que lleva por nombre el título de la película.

Dicho reto consiste en vendarse los ojos como lo hacen los personajes de la cinta ya que al abrirlos morirán.

A través del hashtag #BirdBoxChallenge los usuarios imitan a la protagonista de la cinta Sandra Bullock y sus dos hijos, quienes a lo largo de la historia se cubren los ojos para evitar que creaturas en el ambiente los lleven a quitarse la vida.

El reto implica correr riesgos al tener los ojos tapados por lo que Netflix hizo un llamado en Twitter para que las personas eviten este reto.

"No puedo creer que tengo que decir esto, pero, por favor, no se lastimen a sí mismos con el Bird Box Challenge", mencionó la compañía en redes sociales.

Can´t believe I have to say this, but: PLEASE DO NOT HURT YOURSELVES WITH THIS BIRD BOX CHALLENGE. We don´t know how this started, and we appreciate the love, but Boy and Girl have just one wish for 2019 and it is that you not end up in the hospital due to memes.