Pide Lady Gaga perdón por dueto con R. Kelly

Por: Redacción



Lady Gaga rompió el silencio y lamentó su dueto con R. Kelly en el 2013 tras surgir acusaciones de violencia sexual contra el cantante.

Aseguró que eliminará la rola que grabaron juntos de todas las plataformas digitales.

"Estoy detrás de estas mujeres al 1000%, créanles, sé que están sufriendo y con dolor, y siento firmemente que sus voces deben ser escuchadas y todas en serio. Lo que escucho sobre las acusaciones contra R. Kelly es absolutamente horrible e indefendible", aseguró Gaga en redes sociales.

Realizó estas declaraciones luego de que saliera a la luz el documental "Surviving R. Kelly", en la que parejas del artista lo acusan de abusos físicos y psicológicos.

Mother Monster dio a conocer en un comunicado que la canción llegó en un momento crítico de su vida, pues a los 19 años fue agredida sexualmente.

"Como víctima de asalto sexual hice la canción y el video en un momento oscuro de mi vida, mi intención era crear algo extremadamente desafiante y provocativo porque estaba enojada y todavía no había procesado el trauma que había ocurrido en mi propia vida".

Por último, dejó en claro que borrará la canción de todas las plataformas digitales y ofreció disculpas "tanto por mi mal juicio cuando era joven, como por no hablar antes".

I stand by anyone who has ever been the victim of sexual assault: pic.twitter.com/67sz4WpV3i