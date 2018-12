Pide Dua Lipa ´nudes´ a fans

Por: Redacción



De nueva cuenta, Dua Lipa volvió a causar polémica, cuando invitó a los internautas a mandar sus "nudes".

Utilizó su cuenta de Twitter, para publicar varias fotografías donde aparecía con ropa de color "nude", con el mensaje "Enviar Nudes" lo que provocó diferentes reacciones en redes sociales.

Usuarios saturaron su bandeja de mensajes directos con divertidos memes y fotografías.

Estas polémicas fotografías son de una sesión que la modelo hizo para Billboard en donde se reconoció el trabajo de las mujeres en la industria de musical.

