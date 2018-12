Pete Davidson alerta a fans con mensaje suicida

Por: Redacción



Pete Davidson alarmó a los usuarios luego de confesar en sus redes sociales que ya no planea continuar en la tierra pero el único motivo que lo mantiene vivo son sus seguidores.

"Realmente ya no quiero estar en esta tierra. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo para quedarme aquí por ustedes, pero en realidad no sé cuánto tiempo más pueda durar. Todo lo que he tratado de hacer fue ayudar a la gente. Solo recuerden que se los dije", compartió el humorista en Instagram.

El preocupante mensaje desapareció momentos después.

Pete Davidson mantuvo una relación con Ariana Grande durante meses, asimismo, la pareja confirmó que darían el siguiente paso, sin embargo, tras la muerte del rapero Mac Miller la relación finalizó.