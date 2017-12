Pedrito Sola llora con Star Wars

Los fanáticos de Star Wars vivieron una larga espera para ver la entrega de The Last Jedi, la cinta ha generado todo tipo de comentarios y reseñas, pero hay una que no te puedes perder.

Pedrito Sola realizó una reseña en video para alentar a quienes no han visto la película, aseguró que estuvo "gloriosa" y que incluso lo hizo derramar unas cuantas lágrimas.

Por si fuera poco, Pedrito se declaró un fiel fan de la princesa Leia, por lo que salió completamente enamorado después de ver a Carrie Fisher en la pantalla, luego de su muerte.

Claro que el conductor recibió decenas de respuestas e incluso algunos seguidores le pidieron abrir su propio canal de YouTube para recomendar películas, y sin dudarlo aceptó el reto.

A través de Twitter Sola anunció que próximamente se estrenará como youtuber con el canal "Tío Pedrito Sola", en el que contará sus experiencias y opiniones.

Sin duda Pedrito se ha convertido en uno de los consentidos de las redes sociales, y muchas personas ya esperan su debut en la plataforma de videos.