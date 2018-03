Paulina Goto confiesa caso de acoso sexual

El acoso y abuso sexual ha dejado de ser un secreto en México, tal como ya pasó en la industria del entretenimiento estadounidense, y ahora es Paulina Goto quien decidió romper el silencio.

Durante un evento en la Ciudad de México la actriz reveló que, al igual que otras famosas, ha sido víctima de acoso sexual en el ámbito profesional.

"No voy a dar detalles, lo que te voy a decir es que sí fue un momento en el que yo me sentí acosada, me sentí muy incómoda y no sabía qué hacer. Gracias a Dios pude reaccionar, me fui y no pasó nada", confesó Goto.

Sobre si el acoso lo sufrió al inicio de su carrera, con el productor Pedro Damián, dijo: "No, para nada, de plano digo que no, para nada. (…) Mi carrera me ha costado y me he ganado las cosas trabajando".

La actriz originaria de Monterrey comenzó su carrera como presentadora en el programa Roomies, más tarde fue descubierta por Pedro Damián, quien le dio su primer protagónico en la telenovela "Niña de mi corazón".