Paul Stanley narra cómo se enteró del asesinato de su papá

Paul Stanley reveló para el programa La Saga con Adela Micha cómo se enteró de la muerte de su padre, el famoso conductor de televisión Paco Stanley, quien fue asesinado hace casi 19 años, el 7 de junio de 1999.

"Estaba en la primaria, ya estábamos a final de curso y llega la madre por el maestro porque yo iba a una escuela de monjas y se sale el maestro y empiezo yo a imitarlo, a hacer todas las payasadas y entonces me habla el maestro y me lleva a la iglesia".

Me dijo: "Querían secuestrar a alguien de tu familia, quería secuestrar a tu papá y parece que lo hirieron. Fui a la dirección y marco a su oficina y me contesta la secretaria y me dice 'Oficina del señor Stanley', y se escuchaba un desma... ahí, me dice 'perdón, ¿sabe qué?, no puedo tener esta línea ocupada'.

"No (espérate) soy Paul, qué onda, qué pasó, cómo está mi papá y ahí se suelta a llorar la secretaria y me dice: 'Ay, hijo te voy a dar una noticia, pero no quiero que te pongas mal', ¿qué pasó? ya dime. 'A tu papá lo mataron'", compartió.

El conductor del programa matutino Hoy aseguró que no sabe más detalles del caso, pero afirmó que el tiempo ha sido su mejor aliado para enfrentar la pérdida. "El tiempo es el mejor amigo para sanar, para salir adelante, para seguir luchando y seguir luchando por tus ideales", finalizó. (Con información de Agencias)