Redacción - El cantante Paul McCartney deseó a todos sus seguidores con unas palabras muy emotivas un Año Nuevo lleno de amor y paz mediante sus redes sociales.

"Happy New Year! Should auld acquaintance be forgot...

I hope that everyone has a really brilliant New Year. And that all the things they wish for, happen, and that they have love and peace in all their relationships. Love Paul x"