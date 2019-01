Pato Borghetti rechazó $50 mil por una noche de pasión en Monterrey

El conductor compartió su anécdota en el programa 'Venga la alegría'

Por: Redacción





El conductordejó a sus compañeros del programa matutino "" con la boca abierta al hacer una revelación que pocos famosos se atreven a hacer.

Durante una de las secciones donde los presentadores se confiesan se expuso el tema: "Me han ofrecido dinero por una noche conmigo". La risa y su expresión corporal lo delataron y sus compañeros lo incitaron a revelarlo todo.

"En el 2004 en Monterrey fui a cantar en un antro y terminando cerraban como un área en donde convivíamos con la gente que iba al concierto y una señora me ofreció efectivamente 50 mil pesos para que me fuera a pasar la noche con ella...", dijo el conductor.

Pato, como le dicen de cariño, recordó que él tenía 30 años y la mujer del ofrecimiento, unos 45.

Entre bromas, expresó: "Eso lo usé para diferentes cosas que tenía que pagar... (risas). No, le dije que no necesitaba el dinero... (risas). No, no acepté", finalmente, contó.