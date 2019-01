Pasea Ariana Grande junto a su ex

Por: Redacción



Ariana Grande fue captada junto a su ex Ricky Álvarez en el barrio de Chelsea, en Nueva York, en plena víspera del Año Nuevo.

Álvarez es parte del tema "Thank U Next".

A pesar de que fuero vistos muy juntitos, este es tan solo un amigo, pues a principios de diciembre la cantante aclaró su situación actual con su expareja.

Ambos mantuvieron una relación amorosa de aproximadamente un año, pero esta terminó en verano de 2016.

Rumores de su reconciliaron con Álvarez, empezaron cuando Grande comentó una de las fotos de Álvarez a fines de 2018.

Fans siempre preocupados por Ariana, le preguntaron con quien estaba saliendo en la actualidad, a lo que ella respondió que tiene intenciones de permanecer soltera por mucho tiempo.

"Spoiler por el resto del año/probablemente de mi vida: no es nadie (con quien está saliendo), Consulte este tweet para futuras preguntas", respondió.

spoiler for the rest of this year / probably my life: it´s no one. please refer back to this tweet for future questions. ??