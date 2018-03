Participante de American Idol hace llorar a Katy Perry

David Francisco acudió a audicionar para el reality musical American Idol, en el que Katy Perry es juez, su participación resultó tan emotiva que ella terminó llorando.

El joven de 25 años apareció ante el panel de jueces con muletas, contó que en 2016 se mudó a Nashville para perseguir su sueño de ser cantante, pero tres semanas después fue atropellado y quedó sin movimiento en las piernas.

David pasó varios meses en cama, con el paso del tiempo comenzó a notar mejoría y siguió esforzándose en sus terapias físicas. Retomar el contacto con una vieja amiga motivó al aspirante a cantante, eso también le dio ánimos para presentarse a las audiciones.

Sentado y con guitarra en mano David interpretó "Isn't she lovely" de Stevie Wonder, Katy no pudo contener las lágrimas mientras el joven cantaba.

En el panel de jueces Perry está acompañada por Lionel Richie y Luke Bryan, quienes halagaron el talento y esfuerzo del joven.