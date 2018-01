Paris Hilton se compromete con Chris Zylka

Espectáculos - 02/01/2018 10:33 a.m.

Redacción

Por:

Paris Hilton se comprometió este fin de semana con el actor Chris Zylka durante sus vacaciones en Aspen, Colorado, donde pasaron el fin de año junto a varios amigos.

Esta mañana la empresaria compartió las fotos del inolvidable momento, que tuvo como escenario perfecto las montañas cubiertas de nieve. En ellas Chris se ve de rodillas con el anillo en las manos.

“¡Dije Sí!, Muy feliz y emocionada de estar comprometida con el amor de mi vida. Mi mejor amigo y mi alma gemela. Perfecto para mí en todos los sentidos. Tan dedicado, leal, amoroso y de buen corazón. ¡Me siento como la chica más afortunada en el mundo! ¡Eres mi sueño hecho realidad! Gracias por enseñarme que los cuentos de hadas sí existen”, escribió Paris junto a la serie de fotos.

"Me quedé muy sorprendida. Inmediatamente dije que sí", explicó Hilton a la revista People cuando asegura que su novio hincó la rodilla en la nieve en plena pista de esquí para sacarle el anillo.

"El anillo es precioso y brillante. Estaba temblando mientras me lo ponía. ¡Es el anillo más bonito que he visto!", asegura Paris Hilton sobre la joya que recibió de su novio.

Por su parte, su prometido, mejor conocido por su trabajo en The Leftovers, dijo que “Paris es la mujer más hermosa e increíble por dentro y por fuera. Me siento como el hombre más afortunado del mundo de casarme con la chica de mis sueños. No puedo esperar a pasar el resto de nuestras vidas juntos”.

Hilton y Zylka se conocieron en una fiesta de los premios Óscar hace ocho años atrás, pero fue hasta hace dos años que surgió el amor. Hilton hizo oficial su relación en las redes sociales en febrero del año pasado con una publicación en Instagram.