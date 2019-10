Paquita la del Barrio cancela fecha en Saltillo por incumplimiento de pago

Notimex -

La cantante mexicana Paquita la del Barrio, quien se presentaría la noche del sábado 26 de octubre en la ciudad de Saltillo, explicó que ante la falta de pago por parte del empresario que la contrató para el concierto, decidió cancelarlo, lo cual generó el enojo y descontento del público.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la cual también ha utilizado para informar sobre su estado de salud en días recientes, Paquita la del Barrio se dijo apenada por la cancelación y dejó en claro que no se debió a causas propias sino por el incumplimiento del empresario.

En un video de 37 segundos compartido por la intérprete, ella misma agregó: "Me da mucha pena el no haberme presentado porque yo no acostumbro eso, tengo más de 50 años en este ambiente y jamás en mi vida he faltado a un trabajo a no ser que no me paguen y en esta ocasión no se me pagó, pero yo estuve aquí en Saltillo, así es que les mando un fuerte abrazo, y por esta vez discúlpenme, los quiero mucho, su amiga Paquita la del Barrio".

La cantante de temas como Tres veces te engañé y Rata de dos patas también destacó junto con el video el siguiente texto: "Por este medio hago de su conocimiento el día de hoy tenía un show en el Lienzo Charro Saltillo al cual el empresario no cumplió con el pago acordado en el contrato por lo cual no me presente, lo importante aquí es que tienen SECUESTRADOS a mi equipo de trabajo".

Minutos antes de las 4 de la mañana de este domingo, informó que tanto su equipo de trabajo como el mariachi que la acompañan se encontraban a salvo.

El día 24 de octubre, la cantante informó que luego de una temporada fuera de los escenarios, Saltillo sería uno de los primeros lugares en los que retomaría sus presentaciones.