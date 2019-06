Papá de Frida Sofía le brinda su apoyo incondicional

Pablo Moctezuma, padre de Frida Sofía emite un comunicado de la relación que lleva con su hija Frida Sofía donde se lee que le brinda su apoyo incondicional

Esto es lo que dice el texto enviado por Moctezuma a los medios.



"A quien pueda interesarle, durante días pasados varios medios nos han buscado a mi esposa y a mi para dar declaraciones de lo que sucede en torno a mi hija, Frida. Agradezco profundamente su interés.

Sé que Frida nació en el centro de una familia que siempre ha estado en el corazón de la gente y de ustedes los medios, sin embargo, no es mi papel hacer declaraciones al respecto.

Mi único interés de escribir este comunicado es para confirmar mi apoyo incondicional hacia mi hija, a quien adoro, admiro y respeto.

Frida está pasando por un proceso fuerte y debe ser ella y solo ella quien hable sobre esto. Nadie más.

Esta es la única vez que me referiré a este asunto y he dicho todo lo que me interesaba dejar claro a través de este documento".

Puede interesarte...