Paola Rojas pone punto final a caso de Zague

Redacción - Aunque Paola Rojas ha pedido respeto y ha puesto un alto a las ofensas a través de su columna en El Universal y en sus redes sociales, ella aseguró no tocar el tema luego de una petición de un reportero.

"No tengo nada que decir, nunca voy a decir nada al respecto, nunca. No importan las veces que me preguntes, con respecto a ese tema no voy a decir nada", respondió.

Agradecida con el apoyo y mostrándose respetuosa con el reportero, Paola añadió: "Mucha gente ha sido muy solidaria, ha sido cariñosa, ha sido respetuosa, ha sido cálida, eso lo agradezco y me lo quedo siempre. Mucha solidaridad y respaldo han sido bien importantes (...) A algunos les tomó algunos días recordar que soy madre de familia y qué bueno que ya lo tengan presente (...) Han sido más las muestra de cariño y respeto y con eso me quedo", finalizó.