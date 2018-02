Paola Núñez revela el terror que vivió al ser acosada

Paola Núñez es una mexicana más que ha roto el silencio sobre el acoso sexual, el cual vivió de manera indirecta acompañado de abuso y terror psicológico.

En entrevista con Carmen Aristegui la actriz explicó que sufrió un gran terror psicológico por parte de un productor de cine que la hizo sentir en deuda por el papel de un proyecto en el que al final renunció.

Paola contó que en la primera plática que sostuvo con él, le mencionó: "Si tú te quedaste con este personaje es por que yo luché por ti, yo hice todo para que te quedarás tú por que nadie te quería. Por que el actor dice que no tienes talento, el escritor dice que eres como medio gris y que no eres muy bonita, quería a alguien más guapa que tú, más sensual y tú eres muy flaca". Tras esa conversación su autoestima bajó y el terror continuó.

Aclaró que nunca hubo una insinuación directa, a diferencia de Karla Souza quien aseguró que fue violada. "Nunca fue algo directo, nunca él intentó hacer algo, nunca intentó tocarme, nunca lo propuso, nunca propuso que yo hiciera algo sexual con él, por lo tanto yo no estaba convencida de que él me estaba acosando sexualmente, y como no estaba segura el acoso lo permití mucho tiempo".

"Me hizo sentir mal actriz, me hizo sentir más desesperada en una de las citas a las 10 de la noche en su oficina. Yo estaba llorando y él me estaba gritando exactamente lo mismo. En ese momento dije 'él quiere', efectivamente esto es un acoso sexual y voy a perder la oportunidad de mi vida. Salí llorando de la oficina, le hablé a mi mánager y le dije lo que había pasado y que quería renunciar, y renuncié", agregó Núñez. "Al día siguiente él habló con mi mánager y le dijo 'ya no quiero que Paola sea parte de la película'. Me sentí tan culpable porque no estaba cien por ciento segura (de que fuera acoso), ahora estoy cien por ciento segura de qué es lo había pasado".

La actriz recordada por su papel en la exitosa novela "Amor en Custodia" declaró que el productor además le pidió que se tomará fotografías desnuda, ya que la cinta iba a tener escenas sin ropa.

Paola Núñez optó por no mencionar el nombre de la persona ni el proyecto del que se trataba.