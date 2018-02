Omar Chaparro debe subir 10 kilos para próximo filme con Derbez

Notimex - Luego de trabajar en “Overboard”, el actor y comediante Omar Chaparro volverá a hacer mancuerna con Eugenio Derbez, quien lo invitó a participar en la siguiente película que producirá.

En entrevista con los medios, Chaparro expuso, sin dar más detalles, que la filmación comenzará en agosto próximo y que para ello tendrá que subir 10 kilos de peso, por lo que su portada para la revista “Men's Health” quedará en el pasado.

“Soy actor y tengo una película en agosto, quieren que engorde 10 kilos, o sea, que adiós portada. Quiero sugerir mejor bajar 10 kilos para no verme musculoso y mejor flaco, pero finalmente eres actor y tienes que estar dispuesto a todo esto. Ahorita traigo el pelo así y ni modo, es por otro personaje”, compartió.

El actor, quien se encuentra en México para promocionar la película que protagoniza al lado de Marimar Vega y Ryan Carnes, “La boda de Valentina”, aseguró que su incursión en el mundo fitness se dio el año pasado cuando compartiendo video le llegaron mensajes de personas que le decían que subiera más rutinas.

“Mi esposa me decía, 'ya no subas tantos videos', pero le dije que ya no era por mí, sino por mis fans. Había una gordita que bajó cinco kilos y como dirían por ahí, el cambio no se trata de talentos, sino de motivación, y la mía fue a partir de motivar a más gente”, compartió con gran emoción.

El también protagonista de “No manches Frida”, cuya secuela está por comenzar a rodarse, detalló que apenas la semana pasada estuvo en Mexicali y se encontró a una fan que ha bajado 50 kilos de peso.

“Obvio, se hizo una operación, pero me dijo que estaba muy motivada por lo que yo publicaba en redes, y cuando es algo más grande que tú, vale la pena”, concluyó el actor.