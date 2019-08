Olivia Newton-John lucha contra el cáncer por tercera ocasión

Notimex -

En su lucha por tercera vez contra el cáncer, la actriz Olivia Newton John, quien interpretó el papel de "Sandy" en la película Vaselina, prefiere vivir la vida al máximo y no pensar en el tiempo que le queda de existencia.

La protagonista del musical de 1978 junto con el productor y actor John Travolta fue diagnosticada con cáncer de mama por primera vez en 1992, cuando tenía 44 años de edad.

En declaraciones para 60 Minutes, la también cantante señaló que luego de 27 años de luchar contra ese padecimiento se considera afortunada de haber atravesado esta situación tres veces y seguir con vida, "todos sabemos que moriremos algún día, pero no sabemos en qué momento.

"Si alguien te dice que te quedan seis meses de vida, es muy posible que sea así porque te mentalizas. Así que, para mí, psicológicamente hablando, es mejor no tener idea alguna sobre el tiempo que me queda o expectativas de ninguna clase. Prefiero no pensar en ello y vivir el máximo posible", indicó.

De acuerdo con la revista "People", desde su primer diagnóstico "he pasado por el quirófano, me he sometido a sesiones de quimioterapia, he tenido la suerte de hacer yoga, recibir masajes, homeopatía y meditación. Durante varios años estuve bien, pero ahora tengo metástasis".

Segundo diagnóstico

El 30 de mayo de 2017, anunció la reincidencia de la enfermedad, que le producía dolor de espalda; en ese entonces tuvo que posponer sus presentaciones.

Debido a que el cáncer se extendió al hueso sacro de su espalda, se sometió a terapias naturales y a un periodo de radiación en un centro de tratamiento del cáncer que lleva su nombre en Australia.

Energía positiva

Desde su primer diagnóstico de cáncer, Olivia Newton John decidió enfrentarlo con energía positiva, así que a la par de sus tratamientos se mantuvo activa.

Entre los actos más recientes en los que participó fue en la edición 58 del Festival de Viña del Mar, en Chile, donde ofreció un "show" frente a más de 10 mil personas.

Próximamente, subastará algunos objetos personales como los pantalones y la chamarra de cuero que visitó en Vaselina y lo que se recaude será donado al Centro de Investigación y Bienestar del Cáncer "Olivia Newton-John".