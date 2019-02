Olga Segura producirá película en la que actúa Johnny Depp

Espectáculos - 08/02/2019 10:37 a.m.

Notimex - La actriz Olga Segura regresa como productora de cine con "Esperando a los bárbaros", filme protagonizado por Mark Rylance y Johnny Depp, el cual retrata la lealtad al imperio de un magistrado.

La adaptación cinematográfica está basada en la novela escrita por el sudafricano J. M. Coetzee, ganador del premio Nobel de Literatura. La dirección estará a cargo del colombiano Ciro Guerra, se informó mediante un comunicado.

"Esperando a los bárbaros" retrata la vida de un Magistrado (Rylance), quien trabaja en una la frontera de un pueblo colonial de un imperio desconocido. Tras la llegada del "Coronel Joll" (Depp) comenzará a cuestionar su lealtad al imperio.

La película aborda el enfrentamiento entre la denuncia de la brutalidad y de la arrogante ignorancia del poder. Además, aborda el racismo, es una obra con intención moral que invita a reflexionar y a pensar sobre el abuso de la supremacía.

El elenco estará conformado por Johnny Depp, Robert Pattinson, Gana Bayarsaikhan y Mark Rylance, entre otros.

Olga Segura, quien junto con Michael Fitzgerald produce "Esperando a los bárbaros", se ha desempeñado como actriz en los filmes "González" y "Verónica", además de su trabajo en la producción en "The truth about Emanuel" y "The dinner".