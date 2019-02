Ofrecen impresionante suma a Ariana por borrar su tatuaje

Por: Redacción





dio de que hablar esta semana luego de presumir unescrito en kanjis en honor a su sencillo ´´.

Sin embargo, la cantante no contó con que este estuviera mal escrito y al traducirlo se leyera ´asador portátil´, asimismo, Grande declaró que no se trataba de un error ortográfico, si no de un tatuaje que dejó incompleto debido al dolor que este le estaba provocando, justificando que lo terminaría después.

Posteriormente, la estadounidense compartió el dibujo ya finalizado pero el resultado tampoco fue el esperado pues ahora la obra se lee como "barbacoa japonesa dedo".



Fue así que la compañía LaserAway especialista en eliminar tatuajes aprovechó el momento y presuntamente contactó a Ariana Grande para ofrecer un millón y medio de dólares a cambio de documentar el proceso con fines publicitarios, según el portal TMZ.

Por su parte, el manager de la interprete de ´God Is A Woman´ aseguró que no ha recibido ninguna propuesta al respecto, pero finalizo al decir que si por el fuera se realizaría un tatuaje para después ponerlo bajo el láser y de esta manera cobrar la millonaria suma que le habrían ofrecido a la cantante.