Ofrece The Killers noche maravillosa

Además de compartir sus nuevos temas del álbum "Wonderful, Wonderful", la banda de rock hizo un recorrido de sus éxitos en la Arena Monterrey

Fernando Neri

Por:

INFO7 - Poco importó que fuera lunes, ya que ayer los fans de The Killers disfrutaron de una noche ‘maravillosa’ en el primero de sus dos conciertos en la Arena Monterrey como parte de su gira Wonderful, Wonderful y coronaron el regreso de los músicos de Las Vegas con un lleno total de 14,000 personas (cifra oficial).

La fiesta comenzó temprano afuera del recinto de espectáculos, ya que los fans hicieron fila por algunas horas para ser los primeros en ingresar al área de cancha y ver de cerca al vocalista Brandon Flowers, quien arrancó el show con la melodía Wonderful, Wonderful y The Man, de su más reciente producción discográfica.

“Hola, Monterrey, bienvenidos a nuestro maravilloso, maravilloso tour”, expresó Flowers en español, lo que arrancó gritos de la audiencia.

Con sus poses y presencia en el escenario, Brandon fue el encargado de poner el ambiente, pero se vio superado por la alegría de sus fans que se entregaron desde el inicio del concierto. “¿Nos extrañaron o qué?”, preguntó en español para desatar nuevamente la locura.

Además de Brandon y el baterista Ronnie Vannucci, la banda fue acompañada por cuatro músicos más y tres coristas, quienes se colocaron en el escenario adornado con cinco pantallas gigantes, elementos iluminados con neón y una torre de agua en la que figuraba la leyenda Monterrey.

En un segmento del concierto, un seguidor de la banda fue elegido por Brandon para ocuparse de la batería, por lo que Ronnie le cedió su lugar para tocar For Reasons Unknown y por un momento, The Killers tuvo un integrante regio en sus filas, quién se llevó los aplausos de la audiencia y de los propios músicos que se impresionaron con su actuación.

Aunque incorporaron temas nuevos como Run for Cover, también complacieron a sus fans de hueso colorado al incorporar sus éxitos Somebody Told Me, Spaceman, Human y Smile Like You Mean It y I Can’t Stay de sus álbumes Hot Fuss, Sam’s Town y Day & Age. La primera cita de las dos pactadas con los regios terminó con Mr. Brightside, el himno de los fans de The Killers, hoy se presentarán por segunda ocasión en el recinto de Fundidora.