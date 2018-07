¿Oasis podría estar de vuelta?

ADN 40 - Probablemente los seguidores de la mítica banda Oasis alberguen la esperanza de volver a ver a los integrantes de la banda juntos de nuevo y esto podría ser una realidad luego de que Liam Gallagher pidió a su hermano Noel volver a juntar a la banda.

Gallagher de 45 años de edad, realizó la petición a través de su cuenta de Twitter luego de que el pasado mes de enero declarara a la cadena BBC que jamás habría un reencuentro de Oasis.

"Es momento de volver a juntar a la gran ´O´", dijo Liam en redes sociales.

Earth to noel listen up rkid I hear your doing gigs where people can't drink alcohol now that's the BeZarist thing you've done yet I forgive you now let's get the BIG O back together and stop fucking about the drinks are on me LG x