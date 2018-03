NSYNC recibirá estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Notimex - La Cámara del Comercio de Hollywood hizo el anuncio, con el que se inmortalizará el nombre de uno de los grupos de pop más importantes de los noventa, como pasó con otras bandas juveniles como Backstreet Boys, Boyz II Men, New Kids on The Block y New Edition.



Quienes no puedan asistir podrán ver la ceremonia a través del portal waloffame.com. Hasta el momento no se han revelado a los oradores invitados, de acuerdo con documento emitido por la institución.

La banda, conformada por Lance Bass, JC Chasez, Joey Fatone, Chris Kirkpatrick y Justin Timberlake, fue una de las más populares de la década de los noventa y vendió más de 30 millones de álbumes en Estados Unidos. Estuvo nominada a ocho Grammys.

En 2002 la agrupación se disolvió siendo Justin Timberlake quien continuó una carrera en solitario dentro de la música, así como en la actuación.