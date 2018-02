Novio de Millie Brobby Brown le dedica tierna felicitación

Con motivo de su cumpleaños número 14, Millie Bobby Brown ha recibido cientos de felicitaciones por parte de sus fans alrededor del mundo, además de sus amigos y compañeros, entre todas ellas hubo una que resaltó.

Jacob Sartorius dedicó un tierno mensaje a su novia, a quien se ha dirigido por primera vez en redes sociales, pues solo Millie había compartido imágenes de ambos en las redes.

"Feliz cumpleaños 14 a esta hermosa chica!! Eres la más divertida, más protectora persona en el mundo entero. Espero que este año te traiga grandes recuerdos y momentos que recuerdes para siempre. No puedo esperar a verte. Te amo y te extraño mucho", escribió Jacob en Twitter.

Happy birthday to this beautiful girl, 14!! you’re the funniest, most caring person in the entire world. I hope this year brings you lots of great memories and moments you remember forever. Can’t wait to see you, I love you and miss you so much!! ?? @milliebbrown pic.twitter.com/x9ttHDNUY2