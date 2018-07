'November Rain' alcanza cifra impresionante en YouTube

Redacción - La canción de Guns n´ Roses se convirtió en la primera de los 90 en alcanzar una cifra impresionante en Youtube.

Con eso, también es la primera y única canción hasta el momento que supera las mil millones de reproducciones con un video que existía antes de que la plataforma fuese creada.

La agrupación encabeza el cartel del evento Tecate Mother of All Rock Festival el próximo 03 de noviembre de 2018 en el Parque Fundidora.

La banda estadounidense presentará su Not in This Lifetime Tour, y vendrá con sus integrantes: Axl Rose, Duff McKagan, Slash, Dizzy Reed, Richard Fortus, Frank Ferrer y Melissa Reese.