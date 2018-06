Norma Lazareno descarta las cirugías estéticas

Notimex - La actriz mexicana Norma Lazareno dijo que a sus 74 años no contempla las cirugías estéticas para mejorar el aspecto de su rostro, pues no desea aparentar menos edad de la que tiene.

"No me he jalado. Las cirugías de este tipo son necesarias cuando se puede, ¿por qué no? En mi caso, ya no me haría porque si a las actrices de 45 años les dan papeles de abuelas, a mí no me van a dar chamba", comentó a prensa.

La actriz de películas como "Hasta el viento tiene miedo" y "María Isabel" entre otras, prefiere que el tiempo vaya dejando huellas y no buscar la forma desesperada de rejuvenecer.

"La inquietud siempre está, sobre todo cuando uno se ve al espejo y dices: ´Como que de aquí podría´, pero nada más es algo que cruza por la mente. Que yo diga: ´Lo voy a hacer´, no".

Asegura que no lo hace por miedo, sino por precaución, pues ha sido testigo de resultados no tan satisfactorios para ciertas pacientes.

"Me acaban de hacer un homenaje por mis 60 años como actriz. Fue al concluir la función del musical ´Billy Elliot´, en el que interpreto a la abuela del protagonista. Si me rinden un tributo así, ¿para qué disimular que tengo menos edad?".

Recordó que al hacer la audición para dicho personaje, se presentó con aspecto canoso, en chanclas, bata y jorobada.

"Quería verme más grande de lo que realmente podía. La vida ha sido muy generosa conmigo y Diosito me quiere mucho. Yo creo que estoy bien para mi edad", concluyó.