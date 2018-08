Noche de sorpresas en La Academia; no hay expulsados

Este domingo se vivió un concierto lleno de emociones, los jueces salieron muy complacidos con la interpretaciones de los académicos y no hubo expulsados

Espectáculos - 20/08/2018 10:21 a.m.

Redacción

Por:

Los alumnos abrieron el sexto concierto con un espectacular opening, donde interpretaron grandes éxitos de la banda más famosa de México, Timbiriche.

Silvia arrancó el concierto con un tema de "La reina del Tex-mex", Selena, interpretando "No me queda más". Edith Márquez quedó contenta con su interpretación, le aseguró que sí vio sentimiento, sin embargo, Gavito no quedó convencido.

Silvia recibió la sorpresa de tener a sus papás en el escenario a quienes tenía un año sin verlos.

Diego cantó "Entra en mi vida". Los jueces no quedaron satisfechos con su interpretación. Edwin lo notó inseguro y Edith le dijo que le faltó el aire.

Llegó el turno de Dalia quien interpretó el tema "Qué bello". Los jueces fueron duros con Dalia, a Horacio "le faltó la intérprete". Edwin le dijo que le faltó chispa. Gavito le dijo "me decepcionaste". Edith, contrariamente a sus compañeros, sí le gustó.

Dalia recibió la visita de su primo, Seléf Narváez, quien vino apoyar a la académica.

Fernando cantó el tema del cantautor español Alejandro Sanz "Corazón partío". Fernando recibió un video de Adolfo, el cuarto expulsado de La Academia, donde le reiteró que cree en él para llegar a la final.

A los jueces no les gustó el número de Fernando. Sin embargo, a Horacio sí le gustó provocando conflicto entre los jueces.

El grupo Pesado llegó al escenario de La Academia para deleitarnos con su nuevo sencillo "Habla el pasado".

Paola tuvo un reto esta semana interpretando por primera vez en inglés el tema "Chandelier". Los jueces felicitaron a la académica. Gavito le reiteró que ha sido "la mejor interpretación de la noche". Los jueces vieron evolución en ella.

La académica originaria de Guatemala, recibió la visita en el foro de su maestro de canto, Miguel Ángel Duarte, a quien considera como su segundo padre. El maestro le trajo de regalo la bandera de Guatemala.

El primer eliminado de Exatlón México, Miguel Ángel del equipo de los contendientes llegó al escenario de La Academia para hablar de su experiencia en el reality.

Llegó el turno de Ana quien cantó "Algo más". A los jueces sí les gustó y Gavito la calificó como "la mejor interpretación de Ana hasta el momento".

Alexis cantó "Por una mujer bonita". Los jueces lo calificaron como una buena interpretación aunque Edwin le dijo que lo escuchó un poco ronco.

Katheryn interpretó "Como tu mujer". Los jueces no quedaron del todo contentos con el número de la académica. Edith Márquez incluso consideró que "le quedó grande la canción".

Marian cantó "Corre". Sorprendió y gustó a los jueces. Gavito le dijo que ella "tiene el poder de transmitir emociones".

Isbo cantó el tema de Luis Miguel "El día que me quieras". Los jueces quedaron complacidos con su interpretación. Consideraron que hizo un gran trabajo.

Familiares de Isbo lo visitaron en La Academia. Su madre Luz María y papá Jesús Garza junto con club de fans y primos, viajaron durante horas para darle apoyo al académico.

Ana y Diego realizaron un dueto con el tema "Tan solo tú".

La gran sorpresa de la noche fue que no hubo ningún académico expulsado. El nivel de exigencia ha crecido pero también se ha visto evolución y esta noche fue la excepción. Los jueces al unísono pidieron no eliminar a nadie. Un gran concierto el que se vivió esta noche. Diez académicos continúan en la lucha para el siguiente gran concierto donde rendirán homenaje al Divo de Juárez, Juan Gabriel. No se pierdan La Academia próximo domingo 8:00 pm Azteca Uno.