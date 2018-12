Noah Centineo está loco por Selena Gomez y no puede esconderlo

Azteca América - Noah Centineo, quien interpretó a Peter Kavinsky en To All the Boys I've Loved Before, no ha ocultado que está loco por Selena Gómez.

El actor de 22 años dijo a Seventeen en septiembre que tiene "muchos" enamoramientos de celebridades, pero que Gomez le gana a cualquiera. "Selena Gómez parece ser una de las personas más geniales de la historia", dijo. "Y también es una activista. Y claramente, ella ama el amor y es una persona amorosa. No sé si está claro porque no la conozco, pero se siente así".

Nick Styne, quien trabajó como agente de talentos con Selena Gomez en el pasado, compartió una fotografía de él y Gomez juntos.

Centineo dejó un comentario muy público sobre ella, TODOS notamos su amor, seguramente también la segunda más seguida de Instagram, Selena Gomez.

"Bahhhhh, ella es hermosa", escribió con un emoji exasperado. Lindo... pero todavía sediento.

Selena Gomez ha estado en una pausa en las redes sociales desde septiembre. Su vida amorosa también se ha mantenido en privado, aunque una fuente le dijo a Entertainment Tonight en agosto que Gomez no estaba mirando en ese momento (y definitivamente no estaba buscando salir con alguien de la industria).

"Le encantaría estar en una relación en el futuro", dijo la fuente. "De hecho, ella sabe que para que una relación en el futuro tenga éxito, primero debe asegurarse de que sea la mejor versión de sí misma. Ahora ve las relaciones de manera diferente, no está buscando a alguien que la 'complete'. Pero cuando sea el momento adecuado y el hombre adecuado, está totalmente dispuesta a confiar".