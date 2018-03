"No podía respirar", Eiza González sobre su vestido amarillo

Desde su llegada a los Oscar con un llamativo vestido amarillo, Eiza González ha estado en boca de todo el mundo, ya que muchos no consideraron apropiada su elección.

En una reciente entrevista Eiza fue cuestionada sobre el polémico vestido de la firma Ralph Lauren, a lo que respondió: "Ah, sí, no pude respirar, pero estuvo increíble".

"Creo que el mensaje era como ser, usar algo bastante sencillo pero que, al mismo tiempo, representara cómo me siento. Me siento una mujer muy segura de mí misma, siento que he llegado adonde he llegado por mi seguridad y creo que el amarillo representa eso", agregó.

Además confirmó lo que muchos opinaban, quería ser centro de atención y vaya que lo consiguió. "Sencillo pero no tan sencillo, y seguimos hablando de él hasta la fecha", expresó.

La actriz se convirtió en objeto de críticas, especialmente en México, mientras que su elección fue aplaudida y halagada en medios internacionales, seguramente será recordada como "la chica del vestido amarillo", aunque también tiene varios proyectos cinematográficos en puerta.