'No me preocupa no haber ganado un Oscar'; John Travolta

Notimex - En un balance de su vida como actor durante una clase magistral del festival de Cannes, el actor estadounidense John Travolta afirmó "no estar preocupado" ni "decepcionado" por no haber ganado la estatuilla a la mejor interpretación masculina de la Academia de Hollywood.

"No me preocupa. No siento que tenga pocos premios y reconocimientos", declaró Travolta durante una larga clase magistral en formato entrevista organizada por el certamen con motivo del 40 aniversario del estreno de "Grease" (Vaselina), una de sus películas más emblemáticas.

"Estoy orgulloso de tener dos nominaciones, de tener tres Golden Globes, premios de la crítica... Creo que tengo demasiados premios", añadió Travolta a una pregunta del público al término del homenaje que incluye la proyección este miércoles de la película "Grease" en el cine del festival, ubicado en la playa de Cannes.

"Hay que hacer bien el trabajo y después los premios vienen", comentó Travolta durante la plática de hora y media de duración en la que contestó a preguntas sobre su carrera, sus películas y su opinión sobre diversos temas de actualidad, así como consejos a jóvenes actores y directores.

Travolta recordó también el momento en el que se estrenó en Cannes "Pulp Fiction" (Tiempos violentos), la película dirigida por Quentin Tarantino que ganó en 1994 la Palma de Oro del certamen y con la cual catapultó de nuevo su carrera luego de un periodo en el que estuvo prácticamente desaparecido.

"Nosotros pensamos que sería una pequeña película independiente de poco público. Cuando ganamos la Palma de Oro eso le dio otra amplitud", comentó.

Travolta descartó, sin embargo, haber hecho su particular "retorno" con la película de Tarantino.

"Todo el mundo tiene una visión de ese regreso. Todo es subjetivo en esto. Quizás fue una reinvención", dijo.