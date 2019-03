´No me cae bien´, Galilea declara sobre Atala

Por: Redacción





Fue el año pasado que Atala Sarmiento fue el centro de atención luego de su polémica con Pati Chapoy, luego de su salida de Ventaneando.

Por dicho motivo la conductora fue invitada al programa ´Hoy´ para dar su versión de los hechos, pero lo que captó la atención de los televidentes fue la ausencia de Galilea Montijo.

Diversos rumores sobre una posible enemistad comenzaron a circular en redes sociales, sin embargo, fue hasta hoy que la misma Galilea confesara que en ese momento pidió a la productora Magda Rodríguez no salir a cuadro durante la visita de Sarmiento ocurrida en abril de 2018.

"Hay cosas en las que no estoy de acuerdo. Yo le dije a Magda: 'Perdón, pero se va armar un desastre aquí porque cuando tú no le das la bienvenida a tu casa, ¿quién es la grosera? La de la casa, ¿no?'. Solo pedí un poco de respeto a mi persona porque hay algo que se llama dignidad", señaló la también actriz.

Montijo agregó que no olvida las cosas y no por rencor, si no porque simplemente... ´no le cae bien´.

"Ya me diste en el lado derecho... ¿por qué te voy a poner el lado izquierdo? A la gente se le olvidan las cosas... ¡a mí no! Y no es que sea rencorosa. Prefiero ser así en la vida y que lo sepa desde ahorita: No me cae bien. No vamos a ser compañeras nunca", declaró.

Así que tal parece que ambas conductoras no están ni cerca de limas asperezas y colaborar en un futuro juntas en algún proyecto.