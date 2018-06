"No manches Frida 2" será una bomba de diversión, promete Martha Higareda

Notimex - La actriz y productora mexicana Martha Higareda aseguró que la secuela "No manches Frida" está tan bien escrita que será una bomba, "porque está divertidísima".

En entrevista desde Nayarit, una de las sedes del rodaje, la actriz expresó su satisfacción por regresar a filmar a México al lado de sus compañeros de elenco, entre ellos Omar Chaparro.

"En verdad, esta segunda parte está todavía más divertida y mejor que la primera, que fue una película que sentó un precedente", mencionó la tabasqueña, protagonista de éxitos como "Cásese quien pueda" y "Amar te duele".

Higareda detalló que luego de concluirse la escritura del guion, el elenco se reunió para realizar una lectura y dijimos: "Esto es una bomba, está muy divertido, vamos a hacerla".

En esta segunda parte, "Zequi" (Chaparro) está dispuesto a recuperar el amor de "Lucy" (Higareda), pero mientras está con los alumnos del Instituto Frida Kahlo en unos juegos interescolares en la playa, ella se reencuentra con un viejo amor.

Sobre la buena respuesta que tienen hoy en día las comedias románticas en taquilla, Higareda señaló: Tiene que ver con nuestro sentido del humor, los mexicanos somos personas que ante las adversidades y los problemas, siempre encontramos la manera de crear un chiste, un meme y reírnos.

"Creo que tiene que ver con nuestra personalidad mexicana, cuando hay momentos en el país, que son momentos muy fuertes, no quieres ir al cine a ver eso mismo, sino a ver historias que te desconecten o te conmuevan a través de una historia que tenga corazón", agregó.

"No manches Frida", cinta que tuvo su estreno en septiembre de 2016, se convirtió en la cuarta película más taquillera en la historia del cine mexicano, al recaudar 220 millones 96 mil 829 pesos, mientras que en Estados Unidos logró una taquilla de 11 millones 528 mil 613 dólares.

De ahí que la apuesta de esta secuela sea grande e incorpore a nuevas caras al elenco, como Itatí Cantoral, Aarón Díaz y Andrea Noli.

Finalmente, Higareda, quien ahora que terminó de filmar "No manches Frida 2" regresó a Estados Unidos para continuar con su participación en "The Queen of the South", sostuvo que pronto se animará a dirigir.

"Antes decía no, pero ahora te cuento que tengo muchas ganas de dirigir en México y qué mejor placer que hacerlo con una producción mexicana en mi idioma y en mi país. Es algo a futuro, quizá no el otro año, pero sí estoy interesada", concluyó.