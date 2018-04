No he cobrado el dinero de Julián Gil: Marjorie de Sousa

Después de la polémica desatada hace una semana cuando Julián Gil no pudo tomarse una foto con su hijo ante los medios de comunicación, este sábado Marjorie de Sousa llegó con Matías para la convivencia pactada con su padre, sin embargo, él no asistió.

La venezolana atendió a los medios y aclaró que se le notificó al juez sobre lo ocurrido la semana pasada porque es parte del proceso que atraviesan.

Asimismo, Marjorie explicó que en las visitas programadas Julián debe llevar artículos necesarios para el niño como alimentos, agua y juguetes, pero no lo hace. "En mi caso eso no ocurre, de hecho me regañaron por eso, porque el papá tiene que encargarse de traer esas cosas. Solo trajo dos veces un juguete, pero no trae agua, nada".

Por otro lado, De Sousa respondió a una reciente entrevista de su expareja en la que le cuestionó ante las cámaras si el rol que ella quería que cumpliera era solo el económico.

"Los invito a todos ustedes que vayan al juzgado, allí están sus cheques completitos, el único cheque que cambié hace muchísimo tiempo y que a duras penas me lo dieron e incompleto es un cheque que yo deposité a la cuenta de mi hijo, yo los invito a que busquen", declaró.

La actriz reveló también que la pelea entre ellos ya no es por cuestión de dinero, sino por el tiempo de convivencia padre e hijo. "Lo que pasa es que tú no puedes llegar a un acuerdo con alguien que quiere ver al niño solo una vez al mes, dime si eso es normal. El niño no te reconoce, es imposible".

"Tú no puedes tapar todas tus faltas, tú te fuiste, no me importa, no es que esté herida, me ha tocado sacar solita a mi bebé recién parida, como muchas de ustedes. Ya mañana va a salir llorando otra vez diciendo que soy la bruja del cuento y que me voy ahorita en una escoba", agregó Marjorie.