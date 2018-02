'No ha sido fácil ser mamá y papá': Mariana Ochoa

Hace unas semanas Mariana Ochoa confirmó que se encontraba separada de su esposo Patricio de la Peña, sin embargo, lleva ya más de nueve meses separada y ha iniciado un proceso de divorcio que no ha sido fácil.

A través de su canal de YouTube, la cantante compartió un video en el que se sinceró sobre el proceso que atraviesa y los cambios que han llegado a su vida con su nuevo papel de "mamá y papá".

"Quiero hablarles como mujer, como mamá tratando de salir adelante con mis hijos que es un tema muy importante, muy del fondo de mi corazón, porque he hablado poco, he mostrado mi lado más fuerte. Claro que no ha sido fácil quedarte sola en la casa y ser mamá y papá, tratar de estar el doble de tiempo con tus hijos para sustituir ese otro faltante de tiempo y trabajar el doble para sacar las cosas adelante no ha sido nada fácil”, se le escucha decir en el clip.

Visiblemente conmovida, Mariana envió un mensaje a las madres que atraviesan una situación similar.

"Quiero compartirles estas palabras porque, como yo, habemos muchas mujeres en México, muchas mamás solas con sus hijos, que sabemos salir adelante que levantamos la frente en alto, que debemos empoderarnos. Ser fuertes no significa que no sintamos dolor, que no estemos atravesando por un proceso duro, difícil, doloroso, que en las noches no lloremos abrazando nuestra almohada, pero para mí es un honor poder compartir esta parte de mi vida de mujer, de mamá sola, porque sé que no soy la única"

La integrante de OV7 resaltó que lo mejor de su relación con Patricio fueron sus dos hijos, a quienes espera sacar adelante, pase lo que pase.

"Me quedo con lo más maravilloso que tengo y que esta pareja me dejó que son mis hermosos hijos a los cuales obviamente voy a sacar adelante, voy a estar con ellos hasta el fin del mundo a amarlos y a cuidarlos, se presente lo que se presente", mencionó.

Aunque en el video se mostró fuerte e intentó mostrarse sonriente, al final no pudo evitar la voz entrecortada, pues en Valentina y Salvador son su principal razón para seguir.