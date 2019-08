No estoy marcada por la secta NXIVM: Ludwika Paleta

La actriz Ludwika Paleta decidió romper el silencio y frente a los medios de comunicación habló del escándalo en el que se vio envuelto su esposo, Emiliano Salinas Occelli, incluso reveló que el hijo del expresidente no fue llamado a declarar sobre el caso de la secta NXIVM y que ha quedado aclarado el tema ante tribunales de Estados Unidos.

"Ha sido un momento duro y amargo para nosotros, para todos. Creo que lo más importante es aclarar que tanto yo como Emiliano estamos en contra y repudiamos cualquier acto de violencia y cualquier acto de denigre a cualquier ser humano", expresó la actriz.

Con respecto a los rumores de su separación dijo que siguen junto y fuertes.

"Estamos juntos y estamos fuertes y estamos bien y yo lo voy a apoyar siempre", puntualizó.

La actriz dijo también que es falso que tenga la marca de secta NXIVM.

"Se dicen muchas cosas pero eso no es así. Hay muchas cosas que se dicen no solo de mi sino de mucha gente que no son ciertas. Lo único que puedo decir es que estoy tranquila, estamos bien, voy a empezar a trabajar mucho y me he tomado este tiempo para estar con mi familia", agregó.

