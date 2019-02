"No estoy lastimando a nadie": Tania Ruiz

Por: Redacción





La modelo, ha hablado sobre las especulaciones de si tiene o no una relación sentimental con el expresidente de, Enrique Peña Nieto.

Mediante una entrevista para un programa de televisión extranjera dijo: "Yo estoy soletera y la verdad, pues, no estoy lastimando a nadie, ni nada", aseguró.

"Esto es una polémica y la verdad así como lo estoy viviendo hoy, como pasaron las cosas hoy, de esta manera no", manifestó la modelo potosina.

"Yo venía llegando de viaje, venía de recoger a Carlota, mi hija, a casa de su papá. Entonces voy y en eso me empieza a entrar esta foto, me dicen: 'mira lo que está llegando'. Entonces veo la foto y pues, sí, la foto no dice nada. Ya no voy a hablar más de este tema, no quiero entrar más en detalles. Llegó así, es una foto X", explicó.

La modelo ha compartido en sus redes sociales que nunca juzguen la vida de los demás.

"¿Quiénes somos para juzgar la vida de los demás? Yo no soy perfecta y no vivo para hacerlo. Estoy en esta vida aprendiendo igual que tú", compartió en dos historias publicadas en su Instagram.

"Fue una situación sin argumentos pero, mira, por algo pasan las cosas, por algo salió esa foto, por algo salió en todos lados. La verdad es que la vi y me reí, dije: ay, pues ya, X esa foto", apuntó en la entrevista.