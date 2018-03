Niurka Marcos explota contra Karla Souza

Han sido muchas las reacciones después de que Karla Souza confesó que fue violada hace 12 años, ahora es Niurka Marcos quien ha dado su punto de vista.

Fiel a su estilo, la vedette habló sin pelos en la lengua cuestionando las acusaciones de la actriz y el por qué no habló antes de ser "famosa".

"Hace 12 años, ¿de veras amiga? ¿qué chiste tiene cuando tuviste que dar el fondillo? Pero lo lograste, ya eres famosa", declaró Niurka ante la prensa.

Pero eso no fue todo, pues continuó: "El punto es que ahora después de haber put... tanto, están tratando de buscar monstruos, entonces mi amor, a estas alturas es cuando vienen a avisar que fueron ultrajadas, violadas, manoseadas".

Las palabras de la cubana no fueron solo para Souza, también evidenció a otras actrices que han guardado silencio sin entender por qué lo han hecho.

"¿Cómo te aguantaste hasta que fuiste famosa? ¿por qué no lo denunciaste en cuanto te lo hicieron, cuando no eras nadie? Ahora se quejan porque son famosas. ¿Por qué no se quejaron cuando no eran nadie? Dijeron ‘no, mejor aflojo las patitas, me relajo, cierro los ojos, respiro profundo, gozo, me hago famosa y después denuncio’. ¡Qué descaradas son!".

Sobre si ella ha sido víctima de acoso, Niurka respondió: "Dije que no y ya, mira que fácil. No te lo voy a dar por un protagónico ni nada, porque tengo talento".