Ninel Conde agradece apoyo ante batalla legal por su hijo

Notimex - Ninel Conde indicó que la batalla legal que enfrenta con su expareja Giovanni Medina, quien le disputa la custodia de su hijo, la tiene con sentimientos encontrados, pues a veces le da tristeza por la situación que vive su hijo, pero también debe asumir su responsabilidad por sus decisiones del pasado.

"Dios, mi mami y mis hijos me mandan toda la fuerza. Tengo también a mi hija, no sólo a mi precioso, y por ella es que también debo salir adelante", dijo a los medios de comunicación antes de presentarse en el Palenque de Puebla.

La cantante también indicó que por recomendación de sus abogados no hablará más sobre el tema ante la prensa, porque está involucrado un menor de edad y en alguien tiene que caber la prudencia, para no exponerlo.

"Ya bastante fue que ventilaran el domicilio donde estaba mi pequeño, eso fue terrible y bastante vergonzoso, incluso con los vecinos. Estoy muy triste, muy indignada, pero no se litigará en los medios", insistió.

Ninel Conde señaló que su hijo se recupera después de que estuvo internado en un hospital cuando estuvo bajo la custodia de su padre, quien cuenta con una orden de arresto por no haber cumplido con el acuerdo de entregarlo a su madre, además que no lo llevó a la escuela y lo hospitalizó sin informarle.

Sostuvo que está contenta por hacer lo que más le gusta, pero también cansada. Más que un cansancio físico se refirió a un desgaste emocional por todo lo que ha tenido que enfrentar en los juzgados en la disputa con su expareja para obtener la custodia de su hijo Emmanuel.

Se mantiene activa y trabajando y aun cuando el público la percibe fortalecida y entera, reconoció que a veces no lo está del todo. "No te creas, a veces sí (estoy fortalecida), pero no te creas, de repente sí pega", externó.

Tras la entrevista Ninel Conde se presentó en la segunda noche de apertura del palenque de la Feria de Puebla, donde interpretó varios de sus temas musicales.

"Esta es una noche de contrastes en mi corazón. Ustedes son mi mayor recompensa, mi mayor terapia, mi mayor cariño, porque ustedes me conocen desde más de 21 años, y gracias por recibir todo su cariño", expresó.