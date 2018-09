Niña imita a celebridades con materiales reciclados

Una pequeña que lleva réplicas de vestidos de celebridades en papel, cartón, plástico, entre otros materiales, posa como las estrellas y se apodera de las miradas de los internautas.

Stefanie Chaglar, de cuatro años de edad, se hace pasar por celebridades en Instagram, personificado vestuarios de famosas como: Rihanna, Rita Ora, Katy Perry, Nicki Minaj, Zendaya, Jennifer López, Taylor Swift, entre muchas otras desde que tenía solo dos años. Con el paso del tiempo y de sus publicaciones se está convirtiendo en una pequeña fashionista.

Su madre creativa, Alevtina, de 32 años, usa sus habilidades para crear trajes con materiales simples e incluso con plástico de burbujas y bolsas de basura.

Si bien, los diseños que lucen las famosas en las alfombras valen millones de dólares, estos son más económicos y tarda solo unos minutos.

"Al principio, me inspiré en la publicación de Rihanna en Instagram, donde llevaba puesto el vestido de fiesta con volantes, y ver a Stefanie modelar me hace sentir feliz", dijo Alevtina a New Idea.

"Pero a ella también le encanta, le encanta modelar y la cámara la ama", expresó.