Nicole Kidman impresiona con irreconocible cambio de ´look´

Por: Redacción



Nicole Kidman ha tenido un 2018 muy activo con diversas interpretaciones siendo su última la reina Atlanna en ´Aquaman´.

Sin embargo, su nuevo proyecto ´Destroyer´ promete dejar helados a sus seguidores con su personaje como también con su increíble caracterización.

La estadounidense interpreta a una detective de Los Ángeles, Erin Bell, quien fue colocada de manera encubierta con una pandilla en el desierto de California, provocando de su caso resultados trágicos.

Asimismo, no solo se mostrara un cambio de imagen diferente, si no que también Kidman dará una actuación a la cual no están acostumbrados los admiradores del cine.

El filme que ya se estrenó en EUA ha otorgado a la actriz una nominación en los Globos de Oro y es posible que también consiga un lugar en los premios Óscar.