Nicole Kidman busca apoyar a mujeres cineastas

Notimex - En una breve conferencia, en el marco de Los Cabos Film Festival, la reconocida actriz compartió su inquietud por brindar apoyo a las mujeres que, como ella, desean desarrollar proyectos en la industria del cine.

La actriz de cintas como "Los otros" retrocedió en el tiempo recordando cómo a los tres años se vio envuelta por el mundo de la actuación, y a pesar de no provenir de una familia de artistas buscó su sueño.

"Practiqué por muchos años ballet y me dieron la oportunidad de audicionar, obteniendo muy joven un papel y aprendí a navegar en la industria", explicó la actriz de origen australiano.

Considerada como un ícono de Hollywood, Kidman reveló que lo que siempre ha buscado en cada uno de sus trabajos son retos, "quiero explorar e ir a más profundidad, además de que busco papeles y directores que van a convertirme en alguien más".

"Siempre he querido hacer esto y lo amo", dijo la actriz, quien con actitud sencilla y humilde reconoce que cada que llega a un set es un reiniciar y a su búsqueda.

Actualmente la actriz trabaja con la directora Karyn Kusama en nuevo proyecto fílmico llamado "Destroyer", porque a su consideración es el momento de apostar por mujeres, "voy a elegir trabajar con mujeres y darle oportunidad para que crezcan".

Asimismo, señaló que para ella es importante poder apoyar desde su trinchera a nuevos proyectos.

La expareja de Tom Cruise recalcó que en la década de los 30 y 40 las mujeres tuvieron la oportunidad de abrir espacios, "sin embargo siempre hemos luchado y más cuando llegas a una cierta edad".

"Hay muchas oportunidades disponibles, pero hay que seguir luchando y no tenemos mujeres directoras suficientes", señaló la protagonista de "Eyes Wide Shut", "The Others", "Cold Mountain" y "Lion".

Por otra parte, la actriz comentó su agrado por estar por primera vez en Los Cabos, aunque en esta ocasión viajó sola, espera regresar con su familia.

"Estuve caminando hace un rato; mi esposo y yo nos encanta el calor, el mar y nos gustaría regresar", expresó Kidman al exaltar la calidez que emana en México y la excelsa cultura que existe.

Externó que ser parte de un festival de cine en México la llena de gusto esperando que más personas vean más filmes, pues reconoce que muchos de sus trabajos han encontrado en estas plataformas de festivales un medio para llegar al público.

Además de que a través de estos también ha podido conocer el trabajo de otros artistas, así como el de directores mexicanos, animándola a pensar en la posibilidad de que la inviten a trabajar.

Nicole Kidman será reconocida con el Lifetime Achievement Award en el marco de las actividades de clausura de Los Cabos Film Festival.