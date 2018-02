Nicky Jam puso ritmo a tierras regias

Mauricio Morales

Por:

Redacción -

Como todo un ganador fue que llegó Nicky Jam ayer al Auditorio Pabellón M. El artista estadounidense de origen puertorriqueño regresó a la ciudad para poner a bailar a los regios con los temas más exitosos de su repertorio musical.

Fue a las 21:41 horas cuando el cantante arribó al escenario del recinto de espectáculos con una lucidora producción conformada por varias pantallas leds, un show de luces, cinco músicos y cuatro bailarines. Hasta el Amanecer y Travesuras fueron los temas con los que dio inicio a la noche de baile intenso.

"Muchas gracias por el cariño, Monterrey. Éste es mi primer show después de casi dos meses de descanso y que mejor show que tenerlos a ustedes como público", expresó el artista, quien también interpretó canciones como Voy a Beber, Perro Fiel, Sunset y Si Tú No Estás.

Entre los más de 4,000 asistentes que abarrotaron el lugar se pudo observar un público conformado por adolescentes y hasta algunos niños que iban acompañados por sus padres; todos ellos bailando y coreando los hits El Amante, Bella y Sensual, Fanática Sensual, Ginza y Shaky Shaky.

Durante la hora que dio de espectáculo, el cantante también demostró su talento para las rimas. ´´Eso no era parte del plan, pero ustedes me sacan lo mejor´´, aseguró cuando lo hizo por primera vez. Te Busco, Si Tú la Ves y El Perdón fueron los hits con los que Nicky Jam se despidió de su público, el cual no paró de bailar durante toda su presentación de El Ganador Tour.