Nick Carter y su esposa pierden a bebé que esperaban

ADN 40 - El integrante del grupo Backstreet Boys, Nick Carter, perdió a su hija de tres meses que esperaba junto con su esposa Lauren Kitt.

Carter dio a conocer la noticia por medio de su cuenta de Twitter: "Dios nos de paz durante este tiempo, tenía muchas ganas de conocerla después de tres meses, estoy roto".

De acuerdo con el músico la pequeña sería la hermana menor de Odín, quien nació el 19 de abril de 2016.

Luego de haber informado que pasaba por un mal momento, Carter publicó que no podría presentarse al concierto que tenía programado en Lima, Perú, el pasado lunes.

Al instante fans comenzaron a reaccionar mostrándole su apoyo, por lo que el músico decidió cambiar de parecer y ofreció el concierto como solista que tenía preparado.

God give us peace during this time. I really was looking forward to meeting her after 3 months. ??. I´m heart broken.