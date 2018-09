Nick Carter, no será procesado por una supuesta violación

La oficina declinó el caso porque se había sobrepasado el límite de tiempo para juzgar los supuestos hechos.El caso fue presentado el pasado 2 de agosto por el Departamento de Policía de Santa Mónica después de que se redactara un informe policial contra el artista en febrero.Las autoridades no confirmaron la identidad de la persona que interpuso la querella, pero especificaron que el caso estaba siendo supervisado por el departamento de investigaciones criminales.En noviembre del año pasado, la cantante Melissa Schuman, exintegrante del conjunto Dream, sorprendió al acusar públicamente a Carter de haberla violado. En una larga y detallada publicación en su blog personal, Schuman aseguró que fue violada por Carter en 2003, cuando ella tenía 18 años y él 22."Estoy impactado y triste por las acusaciones de Schuman. Melissa nunca me manifestó cuando estuvimos juntos o en cualquier momento desde entonces que lo que hicimos no fue consentido", dijo entonces Carter en un comunicado dirigido a la revista People.El cantante explicó que los dos grabaron una canción y actuaron juntos, y defendió que siempre fue "respetuoso" y "comprensivo" con ella, "tanto personal como profesionalmente"."Esta es la primera vez que escucho estas acusaciones, casi dos décadas después", señaló Carter, quien aseguró que causar daño o malestar en alguien de manera intencional va en contra de su forma de ser.Tras la supuesta agresión sexual, la cantante trató de denunciar lo sucedido y habló con su representante, pero finalmente decidieron no seguir adelante por cuestiones de dinero y medios, ya que Carter "tenía al abogado litigante más poderoso del país".Schuman, tras conocerse la decisión de la oficina del fiscal del distrito, emitió un comunicado en el que reconocía que tanto ella como su familia sabían que era "probable" que su caso no pudiera ser juzgado."Es algo desafortunado que la ley no sea completamente retroactiva para investigar violaciones que han ocurrido en el pasado, independientemente de cuánto atrás en el tiempo fue", indicó la mujer, que sostiene que haber hablado sobre su situación es "lo mejor" que ha podido hacer.