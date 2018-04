Natalia Lafourcade se retira de la música por tiempo indefinido

Natalia Lafourcade goza actualmente de un éxito que la ha llevado en presentarse en importantes escenario, incluida la última entrega de los Óscar, en los próximos días llegará al teatro Gran Rex de Argentina.

La cantante compartió un video para promocionar el concierto, pero hubo unas palabras que generaron alboroto entre sus fans.

"Quiero invitarlos a que estén con nosotros celebrando la música de Musas y de mi carrera. No pueden faltar porque después de esto me voy a dar unos añitos sabáticos de descanso y no se cuándo voy a regresar", dijo la cantante.

Inmediatamente sus seguidores reaccionaron a la publicación por el sorpresivo anuncio de Natalia, que también se presentará próximamente en el Teatro Metropólitan.

"Quiero agradecerles porque esta mañana mi equipo me informó que estamos casi Sold Out en el Metropólitan porque se están acabando los boletos. Esto va a ser mi despedida, mi cierre de ciclo. Después de esto me voy a dar un espacio grande para disfrutar de la playa, por ejemplo", dijo en otro video.

El más reciente trabajo de Lafourcade es Musas vol. 2, del que se han desprendido los sencillos Danza de Gardenias y Alma Mía.