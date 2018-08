Natalia Lafourcade dejará la música... ¿por ser mamá?

En una entrevista para Ventaneando, la cantante de 34 años reveló la verdad sobre los rumores que han circulado desde su retiro

Tras haber anunciado un retiro temporal de los escenarios durante el pasado mes de abril, los rumores sobre el supuesto motivo que la llevó a tomar esa decisión no se hicieron esperar.¬†

Entre las cosas que la gente comenzó a especular, el rumor que más cobró fuerza fue el que sugería que la cantante de 34 años dejaría los escenarios para convertirse en mamá.

Sin embargo, durante una entrevista para el programa ventaneando, Lafourcade aclaró las cosas.

"Me siento como que voy a ser mi propia mamá, porque me siento que voy a dar a luz, esa es la sensación porque empieza para mí un momento muy diferente de lo que estoy acostumbrada a vivir y de lo que he hecho desde hace 15 años, que es realmente estar trabajando en la música, viajar, hacer un disco, luego viajar, hacer un tour y otro disco y así", sentenció Natalia Lafourcade.

Asimismo, agregó que por el momento no desea convertirse en mamá, pero a la vez no descarta que en un futuro cambie de opinión.