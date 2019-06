"My little pony" presenta pareja de ponys lesbianas

ADN40 -

La temporada final de ´My Little Pony: Friendship is Magic´ (La magia de la amistad) sorprenderá con una pareja de ponys lesbianas, la tía Holiday y la tía Lofty quienes están a cargo de Scootaloo

Finalmente en el episodio ´The Last Crusade´ se presentará a los padres de Scootaloo. Este ya fue trasmitido en Europa pero aún no se presenta en EUA.

El productor de la serie y guionista, Michael Vogel, confirmó esta relación. "Cuando digo ´linda pareja´ estoy diciendo que la tía Holiday y la tía Lofty son una linda pareja. Sí", comentó Vogel.