Muestran primeras imágenes de "Mujer Maravilla 2"

La secuela de "La Mujer Maravilla", que llevará por título Wonder Woman 1984, ya se rueda en Londres. Y precisamente desde allí llegaron las primeras imágenes del filme cortesía, ni más ni menos que de su propia protagonista, Gal Gadot, y de su directora, Patty Jenkins.

La actriz israelí publicó una imagen en la que su personaje, Diana Prince, aparece de espaldas a cámara situada frente a un panel de doce pantallas.

Algunas de esas pantallas delatan el ambiente ochentero de la película ya que en ellas se ven imágenes entre otras de J.R., el mítico villano de la serie Dallas. Wonder Woman 1984 #WW84 es el escueto mensaje con el que Gadot acompaña a la imagen y que podría ser la confirmación del título de la secuela.

Pocos minutos antes, fue la propia directora del filme, Patty Jenkins, la que también a través de Twitter compartió la primera imagen oficial de la película y el regreso de uno de los protagonistas de la primera entrega: Steve Trevor, el personaje encarnado por Chris Pine y que, presuntamente, falleció en la cinta original.

Welcome to WONDER WOMAN 1984, Steve Trevor! #WW84 pic.twitter.com/BCLARdVuTu