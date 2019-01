Muestra Rebeca Jones video de su raro accidente

Una cámara de seguridad captó el momento en que la actriz fue arrollada por su propia camioneta

Por: Redacción



Rebeca Jones publicó en su cuenta de Instagram el video donde por poco fue arrollada por un vehículo.

Narró la experiencia que vivió y dijo que fue salvada por los ángeles, una vez más.

"Hace tiempo que di gracias infinitas a Dios por siempre, toda mi vida, mandar ángeles a cuidarme. Sin duda ayer se manifestaron de nuevo y me levantaron milagrosamente y separaron de una posible muerte. De esos accidentes "freak" que en 2 segundos te pueden cambiar la vida. Sin duda tengo un ejército de ángeles fuertes y poderosos que me cuidan y me salvan cuando me he acercado a la muerte #graciasdios #segundos #gracias #angeles #9 #freakaccident #vida #aquiseguimos #afortunada #muyafortunada

La productora describió el accidente como muy freak o extraño.

Y vaya que lo fue. pues en el video que fue captado por una cámara de seguridad, podemos ver a Jones afuera del auto, con la puerta abierta, de pronto la camioneta se va para atrás y con la puerta arrastra a la actriz.

Se puede apreciar a las dos personas que aparecen en la grabación muy angustiadas.

Usuarios en redes sociales le mandaron mensajes de apoyo y asombro.

"Qué bonito que todo esté bien contigo y tu amiga", "Dios contigo Rebeca", le decían a Jones.