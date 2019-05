Muere la actriz Peggy Lipton, icono hippie

EFE -

La actriz estadounidense Peggy Lipton, que se convirtió en un icono hippie de Estados Unidos, con su actuación en el drama policíaco "The Mod Squad" de los años 60, ha muerto a los 72 años víctima del cáncer.

La muerte de Lipton, también famosa por su actuación en "Twin Peaks", fue anunciada el sábado a través de un comunicado por sus hijas Kidada y Rashida Jones, resultado del matrimonio de la actriz con el legendario productor musical Quincy Jones.

"Nos rompe el corazón que nuestra querida madre haya fallecido de cáncer hoy (...) Ella hizo su viaje en paz con sus hijos y sobrinos de su lado. Nos sentimos muy afortunadas por cada momento que pasamos con ella", dijeron sus hijas en un comunicado distribuido a medios locales.

En el comunicado, la familia pidió privacidad y subrayaron: "No podemos expresar todos nuestros sentimientos en palabras en este momento, pero diremos esto: Peggy fue y siempre será un faro de luz para nosotras, tanto en este mundo como en el futuro. Siempre será parte de nosotras".

Nacida en Nueva York el 30 de agosto de 1946, Lipton inició su carrera en la pasarela, trabajando como modelo, y a los 19 años hizo su debut televisivo con la comedia televisiva "The John Forsythe Show," desde donde saltó a series como "Bewitched," "The Alfred Hitchcock Hour" y "The Virginian."

Su momento de fama llegó en 1968, cuando con 21 años interpretó a Julie Barnes, una de los tres "policías hippies" encubiertos de Los Ángeles en "The Mod Squad".

Esa serie se convirtió en un emblema del movimiento contracultural de Estados Unidos en la década de los 60 y, a través de sus cinco temporadas, abordó temas como la violencia doméstica, el aborto, la brutalidad policial contra la minoría afroamericana y la guerra de Vietnam.

Como resultado, Lipton fue nominada en cuatro ocasiones a los premios Emmy y, en 1971, ganó el Globo de Oro como mejor actriz.

Su papel en la serie y su matrimonio con Jones, que es afroamericano, colocó a Lipton en el centro del debate sobre el racismo en Estados Unidos y la convirtió en un símbolo de liberación para aquellos que estaban tratando de buscar una nueva identidad en el movimiento hippie.

La fama, no obstante, se convirtió en una losa y decidió poner su carrera a un lado para criar a sus dos hijas Kidada y Rashida, que en ambos casos se convirtieron en actrices y, de hecho, Rashida ha ganado reconocimiento por su actuación en las comedidas televisivas de "The Office" y "Parks and Recreation".

Lipton y Jones se divorciaron en 1989 y, entonces, Lipton decidió recuperar su carrera como actriz y acabó actuando en el thriller televisivo de "Twin Peaks", donde dio vida a Norma Jennings

Después, hizo apariciones en varias series como "Crash" y "Popular".

Sus últimas apariciones televisivas se produjeron en 2017; ese año actuó en una nueva temporada de "Twin Peaks" y apareció en un episodio de la comedia televisiva "Angie Tribeca", en la que actuó como la madre del personaje de su hija, Rashida Jones, que interpretaba a la detective Angie Tribeca.